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В Красноярске проходит 20-й международный музыкальный фестиваль «Азия – Сибирь – Европа»

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Красноярск
16:45 5 Сентября 2022
в красноярске, концерт, музыка, артисты, певец, певица, мэр
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В минувшие выходные, 3 сентября, в Красноярске на сцене Театра оперы и балета им. Д. Хворостовского прошло открытие XX юбилейного международного фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия – Сибирь – Европа».

По словам директора фестиваля «Азия – Сибирь – Европа» Ларисы Маркосьян, являющейся артисткой России, фестиваль был создан, потому что человек не может жить без искусства.

«Искусство – это лучшая часть нас самих и то, что делает нас людьми. Фестиваль «Азия – Сибирь – Европа» - окрылен воодушевлением и публикой, потому что концертов без публики не бывает. Это абсолютное единство артистического вдохновения и вдохновения публики, которое создает «нечто» в концертном зале, ради чего публика и приходит на выступления», - сказала она.

В Красноярске проходит 20-й международный музыкальный фестиваль «Азия – Сибирь – Европа»

Участников и зрителей фестиваля приветствовал исполняющий обязанности Главы города Владислав Логинов:

«Благодаря музыке, для которой не существует границ, даже в это непростое время Красноярск остаётся ведущей отечественной площадкой для творческого диалога звёзд классической музыки. Состоявшийся концерт ещё больше утвердил меня во мнении, что наш город - уникальное место, где артисты и зрители вместе создают невероятную атмосферу и дарят друг другу частицу своей души. Благодарю всех участников фестиваля и наш замечательный коллектив Красноярского камерного оркестра за поддержку и продолжение традиций».

В Красноярске проходит 20-й международный музыкальный фестиваль «Азия – Сибирь – Европа»

Открыли фестиваль в торжественной обстановке звезды Большого театра. На сцену вышла солистка главного театра России, обладающая голосом исключительной красоты сопрано, Анна Аглатова, а также духовой квинтет Большого театра. В сопровождении фестивального оркестра под управлением московского дирижера  Арсентия Ткаченко для красноярских зрителей прозвучат арии из опер Моцарта, Доницетти, Россини и  инструментальные сочинения для оркестра. 

По признанию Анны Аглатовой, у нее с Красноярском взаимная любовь, которая длится уже несколько лет.

«Я сюда приезжаю в третий раз. Во время полета я думала о том, что сибиряки максимально близки к нам, кавказским людям. Гостеприимство, которое есть у жителей Сибири, есть и у нас. Тепло, исходящее от красноярцев мне настолько близко, что при возвращении в Красноярск с каждым разом все больше влюбляюсь в эти земли и всех вас», - отметила она.

В Красноярске проходит 20-й международный музыкальный фестиваль «Азия – Сибирь – Европа»

Также Анна Аглатова призналась, что для нее огромная честь выступать на сцене Театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского: «Самое важное и правильное с эмоциональной точки зрения, что я могу сделать на этой земле для Димы – петь в Красноярске в его честь», - сказала Анна Аглатова.

В эту пятницу, 9 сентября, в малом концертном зале красноярцы смогут насладиться звучанием азербайджанского тара.  Знакомить красноярскую публику с музыкальными традициями Востока будут пианист и композитор Риад Маммадов, а также виртуоз-исполнитель на таре Алиага Садиев.

В Красноярске состоится мировая премьера «Мугам-сюиты», которая была создана на стыке национальных жанров Азербайджана, классики и современной музыки. 10 сентября в фанпарке «Бобровый лог» пройдет отдельный концерт Концертного хора Санкт-Петербурга с программой «Музыка не для хора».

В воскресенье, 11 сентября, в Красноярске состоится  сольное выступление концертного хора Санкт-Петербурга, дирижирует которым Владимир Беглецов. Вокалисты исполнят знаменитые «Перезвоны» Владимира Гаврилина.

Закроет фестиваль «Азия – Сибирь – Европа» концерт, который состоится 13 сентября в Малом концертном зале филармонии. Перед красноярцами на одной сцене предстанут два коллектива и два дирижера - Красноярский камерный оркестр под управлением Михаила Бенюмова и Концертный хор Санкт-Петербурга под руководством Владимира Беглецова.

Более подробно с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте https://www.kko.ru/. Билеты можно приобрести в кассах и на сайтах Театра оперы и балета им. Д. Хворостовского, а также Красноярской филармонии и Красноярского камерного оркестра.

Добавим, что концертный хор Санкт-Петербурга принимает участие в фестивале «Азия – Сибирь - Европа» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Фото: © Администрация г. Красноярска

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