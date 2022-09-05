В Норильске осудят 5 организаторов казино

В Норильске окончено расследование уголовного дела об организации и проведении нелегальных азартных игр. Перед судом предстанут 5 местных жителей, сообщают на сайте прокуратуры Красноярского края. Они обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.

С мая 2021 г. по июнь 2022 г. они организовывали и проводили на территории азартные игры с использованием игрового оборудования и интернета в законспирированных помещениях.

Сообщники получили доход — не меньше 10,7 млн рублей.

На имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев