В центре Красноярска мужчина выстрелил в двух людей из травматического оружия

В прошедшее воскресенье, 4 сентября, в социальных сетях была размещена информация о том, что в центре Красноярска в ходе конфликта мужчине дважды выстрелили в лицо.

В полиции заявили, что около пяти часов утра в правоохранительные органы было передано сообщение о том, что в Центральном районе случился конфликт между посетителями увеселительных заведений.

В результате один из участников конфликта выстрелил из травматического оружия в двух мужчин. Потерпевших доставили в больницу. Личность злоумышленника установлена и сейчас ведется его розыск. Правоохранители завели уголовное дело.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости