В Красноярске двух полицейских подозревают в преступном сговоре с авторитетом «Лимоном»

В Красноярске следователи завели уголовное дело в отношении двух полицейских из линейного отделения полиции по ст. «Базаиха» Сибирского ЛУ МВД России и 47-летнего местного жителя, который известен в криминальном мире по прозвищу «Лимон». Их подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий по предварительному сговору.

Следователи считают, что красноярцу по прозвищу «Лимон» пришла идея о хищении у знакомого денежных средств в особо крупном размере. Для реализации задуманного он позвал двух знакомых полицейских. В результате предварительного сговора, 30 июня этого года, подозреваемый сообщил блюстителям закона о возможно имеющейся крупной сумме денег у потерпевшего. Один из сотрудников полиции дал указание трем своим подчиненным, которые не были в курсе происходящего, задержать пострадавшего и доставить в отделение полиции.

Пребывая в одном из ТРЦ г. Красноярска, стражами правопорядка был незаконно задержан потерпевший и его сожительница, после чего они были доставлены в привокзальное помещение, где их незаконно удерживали в течение восьми часов.

Один из злоумышленников лично осмотрел потерпевшего и забрал у него почти три миллиона рублей. После этого к помещению приехал сообщник сотрудников полиции и рассказал потерпевшему, что может урегулировать вопрос о прекращении оперативно-розыскных мероприятий, а также освобождении за вознаграждение в сумме шести миллионов рублей.

Пострадавший заявил, что у него нет требуемой суммы и дал согласие на то, чтобы выдать изъятые деньги. Похищенными обманным путем денежными средствами распорядился красноярец по прозвищу «Лимон».

Сотрудники полиции были задержаны и заключены под стражу. В скором времени им предъявят обвинение. Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий для выяснения всех деталей произошедшего. Жителей Красноярского края, ставшими свидетелями преступных действий со стороны подозреваемого по прозвищу «Лимон», просят позвонить по номеру 8 (391) 227-06-45 или «102».

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости