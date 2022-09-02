Самая крупная за Уралом школа получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Исполняющий обязанности мэра Красноярска Владислав Логинов проверил новую школу на 1550 учеников в мкрн Бугач на левом берегу.

30 августа учреждение получило разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Пока в помещениях нового общеобразовательного учреждения №159 не бегают ребятишки. Здесь идёт подключение оборудования, установка мебели, а также приводят в порядок территорию.

В школе смогут обучаться 62 класса. В данном образовательном комплексе есть современные учебные аудитории, оснащённые лаборатории для изучения физики и химии, мастерские для уроков труда. Выделены специальные пространства под рекреацию, предусмотрена библиотека с двумя читальными залами на 240 мест, актовый зал поместит в себе 490 человек, обязательным атрибутом стала и столовая. Для первоклашек на продлёнке оборудуют специальные помещения для дневного сна. Обеспечена доступность объекта для маломобильных граждан.

Спорту здесь уделено также немалое внимание. В самом здании есть спортивные, тренажерные и даже гимнастический залы. Во дворе уличная зона с футбольным полем, хоккейной коробкой и залом для переодевания.

Как говорит Владислав Логинов, о доступности школы можно не беспокоиться, её обеспечивает надземный переход с лифтами через улицу Калинина и автомобильной дороги.

Работы на алюминиевом пешеходном мосту будут закончены к моменту открытия учебного заведения, которое построено по нацпроекту «Образование».