2 сентября
Красноярск
погода +16 °C
60.24
 
€ 60.28
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Самая крупная за Уралом школа получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Главная Общество
Красноярск
08:25 2 Сентября 2022
образование, школа, общество, дети, строительство
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Исполняющий обязанности мэра Красноярска Владислав Логинов проверил новую школу на 1550 учеников в мкрн Бугач на левом берегу.

30 августа учреждение получило разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Пока в помещениях нового общеобразовательного учреждения №159 не бегают ребятишки. Здесь идёт подключение оборудования, установка мебели, а также приводят в порядок территорию.

Самая крупная за Уралом школа получила разрешение на ввод в эксплуатацию

В школе смогут обучаться 62 класса. В данном образовательном комплексе есть современные учебные аудитории, оснащённые лаборатории для изучения физики и химии, мастерские для уроков труда. Выделены специальные пространства под рекреацию, предусмотрена библиотека с двумя читальными залами на 240 мест, актовый зал поместит в себе 490 человек, обязательным атрибутом стала и столовая. Для первоклашек на продлёнке оборудуют специальные помещения для дневного сна. Обеспечена доступность объекта для маломобильных граждан.

Спорту здесь уделено также немалое внимание. В самом здании есть спортивные, тренажерные и даже гимнастический залы. Во дворе уличная зона с футбольным полем, хоккейной коробкой и залом для переодевания.

Самая крупная за Уралом школа получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Как говорит Владислав Логинов, о доступности школы можно не беспокоиться,  её обеспечивает надземный переход с лифтами через улицу Калинина и автомобильной дороги.

Работы на алюминиевом пешеходном мосту будут закончены к моменту открытия учебного заведения, которое построено по нацпроекту «Образование».

Самая крупная за Уралом школа получила разрешение на ввод в эксплуатацию
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Минусинске ребёнка покусала собака с бешенством

В Минусинске ребёнка покусала собака с бешенством

2 Сентября 2022 г.
Специалисты ветеринарии просят привить своих питомцев
Новости Красноярска: В Красноярском крае продолжают проверять золотодобывающие предприятия

В Красноярском крае продолжают проверять золотодобывающие предприятия

2 Сентября 2022 г.
На этот раз проверили предприятия в Курагинском районе
Новости Красноярска: В Красноярском крае раскрыли убийство 2006 года

В Красноярском крае раскрыли убийство 2006 года

2 Сентября 2022 г.
Соучастники поместили труп в покрышки и сожгли
Новости Красноярска: В рамках программы «Единой России» и Минпросвещения 1 сентября после капремонта в регионах откроется более 1000 школ

В рамках программы «Единой России» и Минпросвещения 1 сентября после капремонта в регионах откроется более 1000 школ

2 Сентября 2022 г.
В этом году в программе участвует 75 регионов
Новости Красноярска: В Красноярске продлили ограничения для проезда автомобилей на Мичурина до 30 сентября

В Красноярске продлили ограничения для проезда автомобилей на Мичурина до 30 сентября

2 Сентября 2022 г.
Там продолжают ремонтировать теплосети
Новости Красноярска: Красноярский край вошёл в десятку регионов-лидеров рейтинга медиаактивности в области инноваций и инвестиций

Красноярский край вошёл в десятку регионов-лидеров рейтинга медиаактивности в области инноваций и инвестиций

2 Сентября 2022 г.
Регион показал самый значительный рост
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске 20-летний студент педагогического университета упал с пожарной лестницы общежития

В Красноярске 20-летний студент педагогического университета упал с пожарной лестницы общежития

30 Августа 2022 г.
Парня госпитализировали
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина зарезал супругу

В Красноярске мужчина зарезал супругу

30 Августа 2022 г.
Всё произошло во время распития алкоголя
Новости Красноярска: Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

2 Сентября 2022 г.
Пока что она занимает 20 место из 359
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru