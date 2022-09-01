1 сентября
Красноярск
погода +15 °C
60.24
 
€ 60.21
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Врачи Ужурской больницы с помощью новой диагностической системы выявили более 400 патологий

Главная Общество
Красноярск
15:52 1 Сентября 2022
общество, в красноярском крае, здравоохранение, исследования
версия для печати Ico_print

В Ужурской районной больнице с помощью ультразвуковой диагностической системы экспертного класса провели более 1 400 исследований, и выявили свыше 400 патологий, сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Теперь медики получают изображения более высокого разрешения, что увеличивает точность диагностики. С помощью нового аппарата можно оценить эластичность тканей, совершить 3D/4D/5D сканирование. Кроме этого, можно и расширить диагностику по кардиологическому и гинекологическому профилям.

Стоимость аппарата — 5,9 млн руб.

Фото: © kraszdrav.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае предприниматель задолжал более 1 млн рублей и чуть не лишился грузовика

В Красноярском крае предприниматель задолжал более 1 млн рублей и чуть не лишился грузовика

1 Сентября 2022 г.
Он не выплачивал кредит, налоги и штраф за нарушение лесного законодательства
Новости Красноярска: В Красноярске обнаружены нелегально ввезённые в Россию смартфоны

В Красноярске обнаружены нелегально ввезённые в Россию смартфоны

1 Сентября 2022 г.
Смартфоны временно изъяли
Новости Красноярска: Следователи ищут возможного свидетеля убийства 16-летней жительницы Железногорска

Следователи ищут возможного свидетеля убийства 16-летней жительницы Железногорска

1 Сентября 2022 г.
Следствие располагает видеозаписью и фотороботом свидетеля
Новости Красноярска: В Красноярском крае прошла первая операция с применением роботизированного микроскопа

В Красноярском крае прошла первая операция с применением роботизированного микроскопа

1 Сентября 2022 г.
Операцию провели на головном мозге
Новости Красноярска: На Богучанской ГЭС проводится благотворительная волонтерская акция РусГидро «Чемодан добра»

На Богучанской ГЭС проводится благотворительная волонтерская акция РусГидро «Чемодан добра»

1 Сентября 2022 г.
Цель акции - помочь малообеспеченным семьям
Новости Красноярска: В Красноярском крае учебный год начался для 1 345 осужденных

В Красноярском крае учебный год начался для 1 345 осужденных

1 Сентября 2022 г.
Все ученики обеспечены учебной литературой и канцтоварами
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жители Томска начали выбрасывать электросамокаты

Жители Томска начали выбрасывать электросамокаты

29 Августа 2022 г.
Уже дважды были замечены самокаты в мусорных баках
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина зарезал супругу

В Красноярске мужчина зарезал супругу

30 Августа 2022 г.
Всё произошло во время распития алкоголя
Новости Красноярска: Жительница Иркутской области умерла после укола врачей

Жительница Иркутской области умерла после укола врачей

29 Августа 2022 г.
Девушка была беременна
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru