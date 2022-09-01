Врачи Ужурской больницы с помощью новой диагностической системы выявили более 400 патологий

В Ужурской районной больнице с помощью ультразвуковой диагностической системы экспертного класса провели более 1 400 исследований, и выявили свыше 400 патологий, сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Теперь медики получают изображения более высокого разрешения, что увеличивает точность диагностики. С помощью нового аппарата можно оценить эластичность тканей, совершить 3D/4D/5D сканирование. Кроме этого, можно и расширить диагностику по кардиологическому и гинекологическому профилям.

Стоимость аппарата — 5,9 млн руб.

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