Кардиохирурги Красноярска прооперировали новорождённого ребёнка с пороком сердца из Монголии

В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии малышу из Монголии выполнили радикальную коррекцию двух септальных дефектов. Они осложнялись высокой лёгочной гипертензией. Сочетание таких патологий опасно для новорождённых и требует скорейшей операции, потому что через полгода подобные пациенты становятся неоперабельными, пишут на сайте центра.

Таких детей в Монголии не оперируют, а ищут возможность спасти за рубежом. Родители малыша остановили свой выбор на Красноярске по рекомендации монгольских врачей.

— Операция прошла в плановом порядке. Дефекты мы успешно устранили. Сейчас это здоровый ребёнок, которого мы выписываем с чувством полного удовлетворения и осознанием того, что наш Кардиоцентр соответствует международным стандартам и требованиям. Результаты нашей работы известны российским и зарубежным коллегам, которые рекомендуют своим пациентам лечение в нашей клинике, — рассказал заведующий детским кардиохирургическим отделением Павел Теплов.

Этот малыш стал вторым пациентом из Монголии, которому выполнена операция на сердце в Красноярске. Ранее мужчине кардиохирурги провели вмешательство по поводу гипертрофической кардиомиопатии.

Сейчас на заочной консультации у детских кардиохирургов находятся документы беременной женщины из Монголии. У её плода диагностирован врождённый порок сердца. Чтобы её ребёнка смогли прооперировать детские кардиохирурги, рожать она будет в Красноярске.

Фото: © krascor.ru