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Суд оставил в силе приговор Быкову

Главная Общество
Красноярск
10:02 1 Сентября 2022
общество, происшествия, красноярск, суд
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Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор бизнесмену Анатолию Быкову. В суде рассматривались жалобы адвокатов на приговор Свердловского районного суда и на апелляционное определение Красноярского краевого суда. Он признан виновным по ст. 17, п.п. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР, сообщают в прокуратуре Красноярского края.

Судом установлено, что в первой половине 1994 года между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошёл конфликт из-за несправедливым, по мнению члена группировки, распределением доходов от общей деятельности.

После произошёл взрыв перед машиной, в которой находился Быков, он расценил это как покушение со стороны конфликтовавшего с ним и его друга и решил их убить. Организацию и совершение убийства Быков поручил своему знакомому. Какой-то период они следили за жертвами. 24 июля 1994 года, когда потерпевшие ехали на авто по Свердловскому району, расстреляли их.

Суд приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Защита хотела обжаловать приговор, но жалобы адвокатов на приговор оставлены без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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