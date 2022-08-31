Спектакли фестиваля «Золотая Маска» вернутся в Красноярск в сентябре

В Красноярск этой осенью с насыщенной программой возвращается фестиваль «Золотая Маска». Программу откроет спектакль «Сережа», который покажут 5 и 6 сентября на сцене Театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского. С постановкой перед красноярцами выступят артисты МХТ им. А. П. Чехова.

Генеральным партнером фестиваля «Золотая Маска» выступает благотворительный фонд Михаила Прохорова. Организатором является Минкультуры и Правительство РФ, а также Правительство и Министерство культуры Красноярского края. Программа фестиваля будет длиться на протяжении двух недель и в ее афишу войдут не только музыкальные, а также драматические спектакли ведущих театров, но и экспериментальные постановки, ознакомиться с которыми можно по ссылке.

14 и 15 сентября фестиваль «Золотая Маска» заглянет в Лесосибирск. Местные ценители театра смогут насладиться двумя постановками - «Коромысли. Глава 1» и «[Сыра земля] Коромысли. Глава 2» на сцене Театра «Поиск». В Норильске региональная программа будет проходить с 16 сентября по 2 августа. Отметим, что премия «Золотая Маска» была создана в 1993 году. Ее вручают лучшим спектаклям самых разнообразных жанров театрального искусства.

Уже на протяжении 22-х лет в рамках фестиваля реализуется программа «Лучшие спектакли в городах России», благодаря которой жители разных городов могут увидеть лучшие театральные постановки. Театры Красноярска множество раз участвовали в конкурсной и внеконкурсных программах фестиваля «Золотая Маска». В этом году на получение Национальной театральной премии номинированы два спектакля Театра оперы и балеты. Итоги подведут 20 апреля.

Фото: © Никита Алексеев