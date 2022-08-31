Красноярский край и Беларусь продолжат сотрудничество

Губернатор края Александр Усс провёл заседание рабочей группы по вопросам сотрудничества Красноярского края и Республики Беларусь, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Были обсуждены итоги торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества за прошлый год. За это время внешнеторговый оборот края и Беларуси составил 182,7 млн долларов США. Красноярские предприятия экспортируют в республику семена рапса, пластмассы, алюминий и изделия из него, древесину, драгоценные металлы. Беларусь же обеспечивает регион грузовиками, машинами спецназначения, запчастями к ним, продовольственными товарами.

По словам заместителя премьер-министра Республики Беларусь Анатолия Сивака, за первое полугодие 2022 года рост совместного товарооборота достиг 187 % по сравнению с аналогичным периодом 2021.

Красноярский край и Беларусь активно сотрудничают и в сфере образования. Наши вузы взаимодействуют с белорусскими партнерами по договору о сотрудничестве в области образовательной, научной и общественно-культурной деятельности между СФУ и Витебским госуниверситетом.

Продолжается сотрудничество в сфере здравоохранения. В октябре планируется провести конференцию по теме «Пересадка органов и посмертного донорства» с участием Юрия Островского, главного кардиохирурга Беларуси.

В заключение стороны подписали план мероприятий на 2023-2025 годы, который состоит из мероприятий по сотрудничеству в сферах лёгкой, деревообрабатывающей, нефтехимической промышленностей и агропромышленного комплекса, строительства и транспорта, образования, науки, культуры туризма и охраны окружающей среды. Положения касаются и инвестиционной деятельности, межрегионального сотрудничества в развитии побратимских связей между Красноярском, Минском и Могилевом, между Канском и Полоцким районом.

Фото: © Александр Черных