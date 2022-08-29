«Зеленый десант» вернется в Красноярск в сентябре

В Красноярске в сентябре вернется «Зеленый десант». В рамках масштабного субботника в игровой форме красноярцы очистят общественные места города от мусора.

Второй этап игр пройдет на левобережье Красноярска:

11 сентября — Железнодорожный район;

17 сентября — Центральный район;

18 сентября — Октябрьский район.

Принять участие в «Зеленом десанте» может каждый желающий, кто заботится о чистоте и экологии Красноярска. Суть экоигры проста: команды собирают мусор на ограниченной территории, обменивают его в специальных пунктах и получают за это баллы. Команда, которая наберет наибольшее число баллов становится победителем и получает классные призы. Число участников в команде – от 2 до 5 человек. Подать заявку можно по ссылке: https://vk.cc/cdy2u5.

Фото: © Никита Алексеев