Футбольный клуб «Енисей» подписал двух центральных защитников

Руководство футбольного клуба «Енисей» из Красноярска официально объявило о подписании контрактов с двумя центральными защитниками.

Одним из двух новичков команды стал 33-летний Владимир Хозин, договор которого рассчитан до конца этого сезона. За свою карьеру защитник успел поиграть «Урал», «Аланию», Торпедо», «Нижний Новгород» и «Чайку». Выступать за «Енисей» Хозин будет под №29.

Вторым новичком стал 25-летний Виталий Стежко, контракт с которым заключили на два сезона. Центральный защитник начал свой путь футболиста в академии «Краснодаре». В прошлом сезоне Стежко дебютировал за основу краснодарского клуба. За «Енисей» защитник будет играть под №5.

Фото: © vk.com/fcenisey