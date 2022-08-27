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Пропавшего 12-летнего мальчика ищут полицейские и волонтеры в Красноярске

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Красноярск
11:10 27 Августа 2022
в красноярске, пропавшие, ребенок, полиция
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В Красноярске сотрудники полиции совместно с волонтерами занимаются поисками 12-летнего мальчика, который ушел из дома. В полиции отметили, что накануне в вечерние часы в правоохранительные органы обратилась жительница Советского района и заявила о том, что ее несовершеннолетний сын ушел из дома и не вернулся.

Родители мальчика при этом сообщили, что в прошлом ребенок уже уходил из дома, однако им удавалось находить его своими силами. Приметы: на вид мальчику 13 лет, его рост 1 м 50 см, худощавый с европейским типом лица, глаза карего цвета и темно-русые волосы.

В день ухода из дома на ребенке была черная кожаная куртка, серые спортивные штаны, кожаные кроссовки черного цвета. Звонить по номерам 220-14-06 или 89993141231.

Фото: © ГУ МВД России по Красноярскому краю

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