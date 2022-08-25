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Четыре школы из Красноярского края оказались в топ-300 лучших в России

Главная Общество
Красноярск
12:50 25 Августа 2022
в красноярском крае, школа, школы, рейтинг, правительство, министр, образование
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Сразу четыре школы из Красноярского края оказались в списке 300 лучших общеобразовательных учреждений страны. Согласно результатам рейтинга, из красноярских школ выше всех находится в списке находится гимназия №1 «Универс», которая заняла 149-е место. На 156-й строчке рейтинга оказалась школа-интернат по работе с одаренными детьми «Школа космонавтики». 173-ю позицию занимает гимназия №13 «Академ» из Красноярска. На 210-м месте оказался красноярский лицей №7.

Отметим, что во время формирования рейтинга эксперты брали во внимание число выпускников, которые поступили в лучшие вузы России. Кроме того, был опубликован другой рейтинг, в котором выбрали 200 лучших школ России. При составлении этого рейтинга образовательные учреждения оценивали по конкурентоспособности выпускников. В результате 75-ю строчку списка заняла железногорская школа для одаренных детей «Школа космонавтики». Согласно рейтингу, свыше 76% выпускников из топ-200 поступают в престижные вузы. Количество позиций рейтинга в прошлом году расширили со 100 до 200.

По словам министра образования Красноярского края Светланы Маковской, «Школа космонавтики» вот уже второй год подряд является единственной в регионе, которая попала в данный рейтинг. В текущем году школа поднялась в рейтинге на 11 позиций – с 86-й строчки на 75-ю. Также Светлана Маковская назвала школу из Железногорска одной из сильнейших в Красноярском крае по подготовке по естественнонаучному и техническому направлениям.

Фото: © пресс-служба Министерства образования Красноярского края 

 

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