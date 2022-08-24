Антон Милютин назначен управляющим Красноярским отделением Сбербанка

Сибирский банк Сбербанка сообщает о кадровых изменениях – на должность управляющего Красноярским отделением назначен Антон Милютин.

Антон Милютин присоединился к команде Сбербанка в 2004 году. С ноября 2014 года работал на позиции заместителя управляющего в Алтайском и Кемеровском отделениях. В январе 2019 года был назначен на должность управляющего Алтайским отделением Сбербанка.

Под его руководством команде Алтайского отделения удалось добиться впечатляющих результатов на финансовом рынке Алтайского края и Республики Алтай. С участием банка реализованы ключевые проекты строительства жилой недвижимости в регионе, обеспечена ведущая роль в финансировании предприятий агропромышленного комплекса и существенно увеличены объемы ипотечного кредитования.

Окончил Алтайский государственный университет им. И.И. Ползунова, корпоративные образовательные программы London Business School и Сбербанк 500. Награжден почетными грамотами от Губернатора Алтайского края и руководства Сбербанка.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Антон Милютин зарекомендовал себя как талантливый руководитель, способный достигать самых амбициозных целей. Я уверен, что, возглавив Красноярское отделение, он сумеет проявить свои лучшие качества и желаю ему удачи на новом месте».

Фото: ПАО Сбербанк