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В Красноярском крае на подготовку к зиме потратят более 20 млрд рублей

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Красноярск
13:05 24 Августа 2022
жкх, подготовка, зима, общество, красноярск, в красноярском крае
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По поручению губернатора Красноярского края Александра Усса в этом году территориям из бюджета региона на подготовку к предстоящему отопительному сезону выделили 1,02 млрд руб. вместо традиционных 400 млн руб. об этом пишут на сайте регионального правительства.

Эти денежные средства позволили значительно увеличить объёмы проводимых работ, в том числе уделить особое внимание территориям, где в последние годы на объектах коммунального комплекса фиксировалось максимальное число аварий. Всего в 48 муниципалитетах проведут 189 неотложных мероприятий.

Общий объём финансирования на подготовку к зиме (включая бюджетные и внебюджетные средства, в том числе деньги предприятий энергетики и ЖКХ) — более 20 млрд руб.

Всего в 61 муниципалитетах и городских округах предстоит подготовить 1 325 котельных, более 3 200 км сетей водоотведения, более 7 100 км водопроводных сетей, более 4 100 км теплосетей, 51 млн кв. м жилищного фонда.

— Готовность объектов коммунальной инфраструктуры стремится к 80 %. На объектах ЖКХ сформированы более 70 % запасов угля и жидкого топлива. Работы идут по графикам, —отметил министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев.

Масштабные работы проводят сразу в нескольких территориях.

  • В мкр. Зелёная Роща стартовал капремонт проходных коллекторов (3,1 км).
  • В Ачинском районе будут заменены 1,3 км сетей тепло- и водоснабжения, теплоизоляция трубопровода в пос. Малиновка. Кроме того, отремонтируют пять котельных и одну водонапорную башню.
  • В Богучанском районе на данный момент меняют 6 км сетей тепло- и водоснабжения. Проводится капремонт четырёх водонапорных башен. Приобретены 27 единиц насосного оборудования. Водонапорные башни и насосное оборудование смонтируют в Осиновом Мысе, Пинчуге, Артюгино и Октябрьском. Новые насосы установят в посёлке Таежный. В Богучанах заменят ветхий участок сетей холодного водоснабжения. Современное оборудование обеспечит надёжное и бесперебойное водоснабжение территорий даже при неравномерном расходе воды
  • В Ермаковском районе заменят котлы в двух котельных. Также там отремонтируют водонапорную башню.

Отметим, что на восстановление крупных объектов коммунальной инфраструктуры в Минусинске, Лесосибирске, Дивногорске, Назарово, Енисейске и Шарыпово направили около 140 млн руб.

Александр Усс поручил главам территорий жёстко контролировать сроки и качество работ. Особое внимание необходимо уделить жилищному фонду и работе УК.

— Претензий к работе управляющих компаний накопилось огромное количество. В очень большом количестве домов УК становятся «хозяевами» в плохом смысле этого слова. Жители не имеют с ними никакого контакта. Нужно проанализировать положение дел в этой сфере, наводить должный порядок, — сказал губернатор Красноярского края.

Напомним, в южной группе районов в отопительный период 2021-2022 гг по сравнению с предыдущим на 25 % сократилось количество нарушений на системах теплоснабжения и на 24% – в водоснабжении. Но стало больше нарушений на объектах электроснабжения.

Фото: © Александр Черных

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