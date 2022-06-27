В Красноярском крае поддержку районов на подготовку к зиме увеличили до миллиарда рублей

В Минусинске министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев обсудил с главами подготовку к отопительному сезону.

Были рассмотрены итоги работы коммунального комплекса в прошедший отопительный период. Кроме того, обсудили реализацию планов территорий по подготовке к зиме, задолженность за коммунальные услуги перед ресурсоснабжающими компаниями, наполнение государственной информационной системы ГИС ЖКХ и т.д.

В южной группе районов в отопительный период 2021-2022 гг по сравнению с предыдущим на 25 % сократилось количество нарушений на системах теплоснабжения и на 24% – в водоснабжении. Но стало больше нарушений на объектах электроснабжения.

— На подготовку к отопительному сезону для районов увеличится объём средств краевого бюджета с 900 млн до миллиарда рублей. Для южной группы предусмотрено около 122 млн рублей. На эти средства выполнят комплекс мероприятий, в том числе и, где зимой фиксировали технологические нарушения, - сказал Александр Ананьев.

36,4 млн руб. направят Ермаковскому району. На эти деньги отремонтируют котельные в с. Ермаковском. Кроме этого, запланирован капитальный ремонт водонапорной башни, тепловых и водопроводных сетей в с. Ивановка, ремонт водопроводных сетей в с. Нижний Суэтук и с. Семенниково. Пос. Шушенское Шушенского района выделено 26,6 млн руб. на ремонт водопровода и тепловых сетей. 25,7 млн рублей получит Минусинск на ремонт водопроводной сети.

Фото: © пресс-служба министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края