52-летнего лесника ищут спасатели в Богучанском районе

В Красноярском крае в среду, 17 августа, сотрудники краевого учреждения «Спасатель» вели поиски 52-летнего мужчины, который ушел в лес в Богучанском районе и пропал. Несмотря на его поиски, найти его не удалось. Поэтому поисковые работы будут продолжены.

Также стало известно, что спасатели продолжают искать тело 23-летнего мужчины, упавшего с Николаевского моста. Специалисты исследовали 30 км береговой линии и 6 тысяч квадратных метров. Ранее Sibnovosti рассказывали о том, что потерявшихся в лесу 3 мужчин нашли спасатели в Красноярском крае.

Фото: © Никита Алексеев