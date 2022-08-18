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52-летнего лесника ищут спасатели в Богучанском районе

Главная Общество
Красноярск
09:50 18 Августа 2022
в красноярском крае, спасатели, поиски, мчс, лес
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В Красноярском крае в среду, 17 августа, сотрудники краевого учреждения «Спасатель» вели поиски 52-летнего мужчины, который ушел в лес в Богучанском районе и пропал. Несмотря на его поиски, найти его не удалось. Поэтому поисковые работы будут продолжены.

Также стало известно, что спасатели продолжают искать тело 23-летнего мужчины, упавшего с Николаевского моста. Специалисты исследовали 30 км береговой линии и 6 тысяч квадратных метров. Ранее Sibnovosti рассказывали о том, что потерявшихся в лесу 3 мужчин нашли спасатели в Красноярском крае.

Фото: © Никита Алексеев

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