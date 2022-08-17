Потерявшихся в лесу 3 мужчин нашли спасатели в Красноярском крае

В Красноярском крае с 16 августа спасатели проводили поисковые работы трех мужчин, которые ушли в лес за дикоросами. Сотрудники МЧС совместно с волонтерами и правоохранителями обследовали лесной массив недалеко от населенного пункта Умбаж. В результате в утренние часы, 17 августа, лесников удалось найти живыми и здоровыми.

В связи со случившимся жителям Красноярского края напоминают о том, что перед посещением леса необходимо предупредить родных, взять минимальный набор для выживания и не забыть зарядить мобильник.

Фото: © Никита Алексеев