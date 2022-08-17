В Красноярске с организации взыскали 150 тысяч рублей за нарушение требований поставки продуктов в школы

Судебные приставы Свердловского района взыскали 150 тысяч рублей с организации, которая нарушила требования поставки продуктов в школы.

Руководство предприятия заключило договор на оказание услуг по предоставлению продуктов в школы района.

Было выявлено, что в одну из школ поступили непромаркированные молочка и кондитерские изделия, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю.

Тогда суд привлёк руководство организации к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и назначил штраф 150 тыс. руб., который не был оплачен в установленный срок.

Судебный пристав установил, что должник владеет грузовиком и Lexus. Сотрудник службы вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспорта, но это не помогло. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора (10 тыс. руб.).

В итоге деньги получили путём обращения взыскания на денежные средства на банковском счёте предприятия.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев