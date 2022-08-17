В Красноярском крае появятся четыре виртуальных концертных зала

Благодаря национальному проекту «Культура» новые виртуальные концертные залы появятся в следующем году на Таймыре, в Боготольском, Иланском и Уярском районах, пишут на сайте правительства Красноярского края. В частности, в городах Дудинка, Бородино, Иланский и Уяр.

По 1 млн руб. получат Таймырский краеведческий музей, Бородинская детская школа искусств, Иланская детская школа искусств, межпоселенческая клубная система Уярского района – 5,7 млн руб.

В таких залах можно смотреть лучшие выступления ведущих артистов и коллективов в режиме реального времени или в записи.

За счёт федерального бюджета учреждения культуры устанавливают современное мультимедийное, звуковое и видеооборудование, которое способно транслировать в высоком качестве филармонические концерты.

Ежегодно среди населённых пунктов РФ, где на площадках учреждений культуры можно создать зрительный зал, проводится конкурс. Победители за счёт федерального бюджета могут приобрести оборудование для трансляции концертов.

От Красноярского края на создание виртуальных концертных залов в 2023 году было подано четыре заявки. По итогам конкурса региону выделено 8,7 млн рублей.

— Отрадно, что все заявки от нашего региона поддержаны и край получил на создание залов больше средств, чем любой другой субъект Федерации, — отметил Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края.

Фото: © пресс-служба министерства культуры Красноярского края