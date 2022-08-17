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В Эвенкийском районе горят 328 гектаров леса

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Красноярск
13:40 17 Августа 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, лесные пожары
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На 17 августа в Красноярском крае действует один лесной пожар в Эвенкийском районе на площади 328 га, сообщается на сайте регионального правительства.

За сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали один лесной пожар в Туруханском районе.

Предварительно, пожары произошли из-за сухих гроз.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. В случае обнаружения возгорания они оперативно приступают к тушению. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и 100 камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

На севере региона действуют ограничения на посещение лесов. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор, разводить костры.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / пресс-служба МЧС по Курганской области

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