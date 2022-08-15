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В Красноярском крае зафиксировано пять лесных пожаров

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Красноярск
14:27 15 Августа 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, лесные пожары
Фотография © krskstate.ru
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На 15 августа в Красноярском крае действуют пять лесных пожаров в Эвенкийском, Туруханском, Ермаковском, Шушенском и Берёзовском районах на площади 66 га, сообщается на сайте регионального правительства. В их ликвидации задействованы более 150 человек и одна единица техники.

За выходные сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали четыре лесных пожара в Минусинском, Енисейском и Эвенкийском районах на площади 28,1 га. Тушением занимались более 100 человек и две единицы техники. 16 воздушных судов осуществляли авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний.

Предварительно, пожары произошли из-за сухих гроз и по вине жителей.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. В случае обнаружения возгорания они оперативно приступают к тушению. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и 100 камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

На севере региона действуют ограничения на посещение лесов. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор, разводить костры.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

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