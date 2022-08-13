В Красноярске вновь открываются внебольничные пункты вакцинации

В столице Красноярского края заработали снова внебольничные пункты для вакцинации от коронавируса.

Поставить вакцина против COVIDа можно в двух внебольничных пунктах с 12 до 16 часов. Один работает в ТЦ «Изумрудный город» на левом бергу Красноярска по улице Телевизорная, 1 стр. 4, а второй открыли в ТЦ «Мега» на проспекте имени газеты «Красноярский Рабочий», 27.

Также продолжает деятельность и мобильный автокомплекс на стоянке у «Леруа Мерлен» по улице 9 мая, 77. 13 августа прививку можно сделать до 16 часов дня.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости