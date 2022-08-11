12-летний мальчик потерялся на «Красноярских Столбах»

В Красноярске в среду в вечерние часы, 10 августа, на территории национального парка «Красноярские Столбы» потерялся 12-летний мальчик. Как рассказали в Службе спасения Красноярского края, встревоженная женщина позвонила спасателям и рассказала о пропаже ее сына. В ходе осмотра ближайших троп сотрудники МЧС нашли ребенка и передали его матери.

Отметим, что спасатели продолжают искать 46-летнего мужчину, который заблудился в лесу в районе поселка Памяти 13 Борцов. Специалисты обследовали на квадроцикле 66 км лесных дорог и прошли 10 км по лесным тропам.

Фото: © Никита Алексеев