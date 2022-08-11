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12-летний мальчик потерялся на «Красноярских Столбах»

Главная Общество
Красноярск
10:58 11 Августа 2022
в красноярске, спасатели, мчс, ребенок
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В Красноярске в среду в вечерние часы, 10 августа, на территории национального парка «Красноярские Столбы» потерялся 12-летний мальчик. Как рассказали в Службе спасения Красноярского края, встревоженная женщина позвонила спасателям и рассказала о пропаже ее сына. В ходе осмотра ближайших троп сотрудники МЧС нашли ребенка и передали его матери. 

Отметим, что спасатели продолжают искать 46-летнего мужчину, который заблудился в лесу в районе поселка Памяти 13 Борцов. Специалисты обследовали на квадроцикле 66 км лесных дорог и прошли 10 км по лесным тропам. 

Фото: © Никита Алексеев 

 

 

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