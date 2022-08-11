Светлана Мастеркова посадила дерево на «Аллее чемпионов» в Красноярске

В Красноярск приехала известная российская спортсменка и двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова. Отметим, что прославленная легкоатлетка родилась в Красноярском крае.

Бегунья побывала на открытой тренировке легкоатлетов спортивной школы «Спутник». На встрече со спортсменами Мастеркова рассказала, как правильно тренироваться, а также раскрыла секреты своего пути к успеху.

Также известная спортсменка вместе с министром спорта края Денисом Петровским высадила саженцы яблони на «Аллее чемпионов». Добавим, что Светлана Мастеркова приехала в Красноярск для участия во Всероссийском дне физкультурника.

Фото: © Центр спортивной подготовки