Футболист красноярского «Енисея» Никита Раздорских вернулся в общую группу

Игрок футбольного клуба «Енисей» из Красноярска Никита Раздорских наконец-то вернулся в общую группу. Теперь футболист тренируется вместе с остальной командой.

Отметим, что полузащитник получил травму в игре против «КАМАЗа», которая состоялась 30 апреля. После этого Раздорских проходил длительный курс реабилитации.

Свою ближайшую игру «Енисей» проведет на выезде против «Волгаря» из Астрахани. Матч состоится в это воскресенье, 14 августа. На данный момент «красноярские львы» находятся на 2-й строчке в турнирной таблице Первой лиги.

Фото: © vk.com/fcenisey