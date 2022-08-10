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Футболист красноярского «Енисея» Никита Раздорских вернулся в общую группу

Главная Общество
Красноярск
15:50 10 Августа 2022
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Игрок футбольного клуба «Енисей» из Красноярска Никита Раздорских наконец-то вернулся в общую группу. Теперь футболист тренируется вместе с остальной командой. 

Отметим, что полузащитник получил травму в игре против «КАМАЗа», которая состоялась 30 апреля. После этого Раздорских проходил длительный курс реабилитации. 

Свою ближайшую игру «Енисей» проведет на выезде против «Волгаря» из Астрахани. Матч состоится в это воскресенье, 14 августа. На данный момент «красноярские львы» находятся на 2-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. 

Фото: © vk.com/fcenisey

 

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