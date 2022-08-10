В Красноярске в части Железнодорожного района вечером включат горячую воду

9 августа в вечернее время в Красноярске устранили повреждения на тепломагистрали в Николаевке, которые мешали подаче горячей воды в Октябрьский район и в часть Железнодорожного.

Как сообщают в СГК, уличные теплосети уже заполнены. С 9:00 жилищные организации могут открывать входные задвижки в домах. Исключением является лишь участок между улицами Ладо Кецховели, Толстого, Яковлева и Новосибирской. Там открывать задвижки можно будет в 17:00 (отмечен голубым на интерактивной карте).

Стоит отметить, что в отдалённых от ТЭЦ-2 микрорайонах (Академгородок или Ветлужанка) восстановление параметров у горячей воды может занять несколько часов.

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина