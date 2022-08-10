10 августа
Красноярск
погода +26 °C
60.38
 
€ 61.55
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске в части Железнодорожного района вечером включат горячую воду

Главная Общество
Красноярск
11:07 10 Августа 2022
общество, красноярск, вода, сгк
версия для печати Ico_print

9 августа в вечернее время в Красноярске устранили повреждения на тепломагистрали в Николаевке, которые мешали подаче горячей воды в Октябрьский район и в часть Железнодорожного.

Как сообщают в СГК, уличные теплосети уже заполнены. С 9:00 жилищные организации могут открывать входные задвижки в домах. Исключением является лишь участок между улицами Ладо Кецховели, Толстого, Яковлева и Новосибирской. Там открывать задвижки можно будет в 17:00 (отмечен голубым на интерактивной карте).

Стоит отметить, что в отдалённых от ТЭЦ-2 микрорайонах (Академгородок или Ветлужанка) восстановление параметров у горячей воды может занять несколько часов.

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 3 жителя Красноярского края скончались после укусов клещей в 2022 году

3 жителя Красноярского края скончались после укусов клещей в 2022 году

10 Августа 2022 г.
Возраст погибших – от 35 до 70 лет
Новости Красноярска: Красноярец Данил Чечела выиграл золото всероссийских соревнований по прыжкам в длину

Красноярец Данил Чечела выиграл золото всероссийских соревнований по прыжкам в длину

10 Августа 2022 г.
Красноярец прыгнул в длину 7,86 метра
Новости Красноярска: В Красноярском крае за лето утонули 10 детей

В Красноярском крае за лето утонули 10 детей

10 Августа 2022 г.
Последний случай произошёл 9 августа
Новости Красноярска: В Каратузском районе ввелии карантин после обнаружения бешенства у собаки

В Каратузском районе ввелии карантин после обнаружения бешенства у собаки

10 Августа 2022 г.
Карантин установлен до 6 сентября
Новости Красноярска: Жителей Красноярска приглашают на празднование Дня рождения «Роева ручья»

Жителей Красноярска приглашают на празднование Дня рождения «Роева ручья»

10 Августа 2022 г.
Зоопарк в этом году отпразднует свое 22-летие
Новости Красноярска: Полиция Красноярска проверяет информацию о подъездном душителе девушек

Полиция Красноярска проверяет информацию о подъездном душителе девушек

10 Августа 2022 г.
Сообщается о двух подобных случаях
Новости компаний
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В парке Омска девочке оторвало пальцы ног

В парке Омска девочке оторвало пальцы ног

5 Августа 2022 г.
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Новости Красноярска: В Красноярске в ДТП погиб мотоциклист

В Красноярске в ДТП погиб мотоциклист

8 Августа 2022 г.
В ДТП виноват водитель автомобиля, не пропустивший мотоцикл
Новости Красноярска: В Красноярске возле автовокзала автобус сбил женщину

В Красноярске возле автовокзала автобус сбил женщину

9 Августа 2022 г.
Пешеход переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru