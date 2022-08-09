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В Хакасии мужчина напал с ножом на свою жену

Главная Общество
Красноярск
21:01 9 Августа 2022
общество, происшествия, хакасия, нападение
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25 июля по ул. Дружбы г. Сорска между выпившими супругами возник конфликт. Мужчина стал обвинять женщину в употреблении спиртного и предъявлять претензии по бытовым вопросам. Во время ссоры злоумышленник нанёс ножом жене удар в область левого бедра. Женщина выбежала из квартиры, но мужчина проследовал за ней и нанёс ей несколько ударов ногой по левой ноге. После чего он схватил женщину за шею и отпустил.

Женщину доставили в медицинское учреждение. У неё диагностирован закрытый перелом бедра левой ноги и колото-резаное ранение, пишут на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Выполняются проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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