В Красноярском крае за лето на водоёмах погибли 48 человек

С начала летнего периода на водоёмах Красноярского края погибли 48 человек, из них 9 детей, сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

3 августа поступило сообщение о том, что в Абанском районе на р. Бирюса утонул мужчина. Также 7 августа произошло столкновение лодки с речным порогом на р. Ангара в Енисейском районе. Погибли два человека.

Отметим, что с 1 по 7 августа сотрудники пожарно-спасательных подразделений Красноярского края ликвидировали 89 пожаров. Из огня спасено 8 человек.

Также сотрудники МЧС 20 раза принимали участие в ликвидации последствий ДТП. Спасён один человек.

Кроме этого, поисково-спасательные формирования совершили 52 выезда. Помощь оказывалась в 18 случаях.