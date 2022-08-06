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Футболисты «Енисея» обыграли в Красноярске московский «Велес» и вышли на второе место Первой лиги

Главная Общество
Красноярск
19:19 6 Августа 2022
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В субботу, шестого августа, в Красноярске состоялась игра 4-го тура Первой лиги, в которой футболисты «Енисея» принимали московский «Велес». Победу со счетом 2:1 одержали хозяева поля.

Первый гол в этой встрече был забит на 6-й минуте встречи защитником «Енисея» Александром Масловским. Форвард «красноярских львов» Илья Молтенников на 36-й минуте поединка удвоил преимущество своей команды.

Московский «Велес» ответил единственным голом в начале второго тайма. На 50-й минуте хавбек столичной команды Ираклий Логуа поразил ворота «Енисея», перебросив мяч через голкипера. Несмотря на забитый мяч, «Велес» не уберег себя от поражения. Итоговый счет – 2:1.

Благодаря этой победе «Енисей» вышел на 2-е место в таблице. Однако «красноярские львы» и «Велес» единственные команды, отыгравшие все 4 матча Первой лиги. Другим клубам еще предстоит провести матчи в рамках 4-го тура.

Фото: © ФК «Енисей»

 

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