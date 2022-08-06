В Красноярске приостановлена деятельность 2 пансионатов для пенсионеров и инвалидов

В Красноярске по требованию прокуратуры была приостановлена работа двух пансионатов, расположенных в Советском районе. В учреждениях проживали пожилые люди и инвалиды. По данным прокуратуры, на улице Пограничников находятся два пансионата - «Добро» и «Путник». В ходе проверки были выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности, а также санитарных норм.

Во избежание причинения вреда жизни и здоровью людей сотрудниками прокуратуры был передан иск в суд о приостановке деятельности «Путник» и «Добро». В результате суд удовлетворил требования прокурора. На данный момент работа учреждений приостановлена. Постояльцев разместили в социальных и медицинских учреждениях.

Фото: © Прокуратура Красноярского края