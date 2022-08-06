Неофициальный магазин Zara начнет работать в Красноярске

В Красноярске в августе начнет работать магазин бренда Zara. Вещи будут привозить по параллельному импорту. Напомним, что бренд официально прекратил свою деятельность на территории России. Издание «КП-Красноярск» пишет, что сам магазин будет работать под вывеской Panika, однако одежда будет от бренда Zara. Магазин будет расположен на 78 Добровольческой бригады.

По словам владельца магазина Александра Горбунова, открытие состоится 12 августа. Отметим, что сначала в магазине будут продавать одежду для женщин и вещи из линейки Zara Home. Однако к осени поступит одежда для мужчин.

Фото: © Никита Алексеев