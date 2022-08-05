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Тяжелоатлеты из Красноярска стали чемпионами на малом чемпионате СФО

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Красноярск
18:45 5 Августа 2022
в красноярском крае, красноярск, спортсмены, победа
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Спортсмены из Красноярского края и краевого центра стали сильнейшими в рамках личного зачета малого чемпионата СФО по тяжелой атлетике. Турнир проходил в Республике Хакасия.

Красноярский тяжелоатлет Анатолий Василиков стал абсолютным чемпионом, набрав в сумме 334,5 очков. Отметим, что судьи оценивали результат по сумму двоеборья в килограммах, учитывая возраст и вес атлетов. Таким образом, представитель Красноярска поднял более 111 кг.

На втором месте оказался Артем Житихин, поднявший 88,7 кг. Третье место завоевал 75-летний Михаил Хохлов, который поднял 67 кг и заработал более 304 очков.

По итогам командного зачета пальму первенства забрала команда из Хакасии с 2929 очками. На второй строчке оказалась команда красноярских атлетов – более 1278 очков. Тройку замкнула команда Красноярского края – 1183 очка.

Фото: © Министерство спорта Красноярского края

 

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