Инспекторы ГИБДД задержали жителя Назарово с 13 граммами синтетических наркотиков

В Красноярском крае дорожными полицейскими был задержан 33-летний житель Назарово, у которого нашли более 13 граммов синтетических наркотиков. В ГИБДД России по региону рассказали, что во время патрулирования в Емельяновском районе на федеральной трассе инспекторами был замечен пешеход, который шел по трассе с нарушением ПДД.

Во время беседы мужчина сильно волновался и попытался сбежать, однако был задержан. Впоследствии во внутреннем кармане верхней одежды задержанного полицейские нашли два свертка, в которых находилось порошкообразное вещество.

Результаты экспертизы показали, что вещество является ничем иным как синтетическим наркотиком. Общий вес запрещенных веществ, которые были изъяты у мужчины, составил боле 13 гр. По факту случившегося заведено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости