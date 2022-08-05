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Инспекторы ГИБДД задержали жителя Назарово с 13 граммами синтетических наркотиков

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Красноярск
20:30 5 Августа 2022
в красноярском крае, наркотики, полиция, гибдд, преступление
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В Красноярском крае дорожными полицейскими был задержан 33-летний житель Назарово, у которого нашли более 13 граммов синтетических наркотиков. В ГИБДД России по региону рассказали, что во время патрулирования в Емельяновском районе на федеральной трассе инспекторами был замечен пешеход, который шел по трассе с нарушением ПДД.

Во время беседы мужчина сильно волновался и попытался сбежать, однако был задержан. Впоследствии во внутреннем кармане верхней одежды задержанного полицейские нашли два свертка, в которых находилось порошкообразное вещество.

Результаты экспертизы показали, что вещество является ничем иным как синтетическим наркотиком. Общий вес запрещенных веществ, которые были изъяты у мужчины, составил боле 13 гр. По факту случившегося заведено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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