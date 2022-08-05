В Центральном районе убрали 84 кубометра бумажных объявлений

В Центральном районе количество незаконных объявлений на улицах, если сравнивать с 2021 годом выросло в несколько раз.

С начала этого года с опор освещения, ограждений и фасадов убрали 84 кубометра бумажных объявлений, с улиц вывезли 544 картонных табличек, 169 растяжек и баннеров, 121 штендера и 94 других рекламных конструкции. Об этом сообщает пресс-служба города Красноярка.

Отметим, что штендеры должны располагаться не дальше, чем в 5 метрах от входа в торговый объект или офис, размещать их можно лишь в часы работы организации.

Рекламу убирали как в центральной части Красноярска, так и на отдалённых улицах, например, на Северном шоссе.

Кроме того, специалисты администрации района каждую неделю проводят рейды по выявлению надписей, нанесённых при помощи трафаретов. Информацию передают в полицию, ведь нередко именно таким способом размещается реклама запрещённых веществ. Также данные о нарушениях направляют собственникам зданий для устранения.