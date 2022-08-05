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На нескольких улицах Красноярска для автовладельцев нанесут более удобную разметку

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Красноярск
16:15 5 Августа 2022
в красноярске, администрация, город, благоустройство, дорога, движение, автомобиль, водитель
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В Красноярске на нескольких дорогах для автовладельцев сделают более удобную разметку. Изменения затронут улицу Дубровинского, Парижской Коммуны и Лесопарковую.

Как сообщили в мэрии, на Парижской Коммуны разметка будет изменена в двух кварталах – от Карла Маркса до проспекта Мира и от Мира до Ленина. После нанесения разметки водители смогут выстраиваться в два ряда перед светофорами.

На улице Лесопарковой разметку нанесут на участке от перекрестка с проспекта Свободный. За счет появления новой разметки во время движения в сторону пр. Свободный и в обратном направлении автомобилисты смогут после светофора двигаться по обеим полосам.

На Дубровинского благодаря новой разметки будет изменена ширина правой полосы движения на участке от Кирова до Диктатуры Пролетариата. Ширину левой полосы незначительно сократят, однако она останется в пределах норматива безопасности. Изменения вступят в силу на текущей неделе.

Фото: © Администрация г. Красноярска

 

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