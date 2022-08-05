208 жителей Красноярского края за неделю пострадали от укусов клещей

В Красноярском крае за минувшие семь день в медучреждения с жалобами на укусы клещей обратились 208 жителей региона. При этом 28 из них являются несовершеннолетними.

В краевом Управлении Роспотребнадзора заявили, что за неделю было зарегистрировано 12 человек, заболевших боррелиозом. Причем двое из них – дети. Также стало известно, что за прошедшие семь дней в Красноярском крае врачи выявили заболеваний клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ). Добавим, что еще восемь случаев зарегистрированы в качестве подозрительных на заболевание КВЭ.

Фото: © Денис Абрамов / РИА Новости