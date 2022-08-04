Юные красноярцы стали первыми пассажирами нового комфортабельного электропоезда Красноярской железной дороги

4 августа юные красноярцы, мечтающие о профессии машиниста, стали участниками специальной акции Красноярской железной дороги «День открытых дверей электрички», которая состоялась на вокзале станции Красноярск.

Маленькие пассажиры побывали на экскурсии в комфортабельной электричке нового поколения перед её выходом в первый рейс: это одна один из 2 новых машин серии ЭП3Д, пополнивших парк Красноярской магистрали в августе 2022 года.

Дети получили возможность побывать в кабине новейшего отечественного электропоезда, узнать её устройство и основные принципы управления составом. В роли экскурсоводов выступили машинисты, которые рассказали об особенностях профессии.

Отметим, что это уже 10-й электропоезд серии ЭП3Д, пополнивший парк КрасЖД за последние три года. В 2022 году ожидается поступление еще двух таких машин.

Новые составы соответствуют передовым стандартам обслуживания пассажиров, в том числе маломобильных. Их отличают плавный ход и низкий уровень шума в вагонах. Все электрички оснащены инновационной системой кондиционирования и обеззараживания воздуха.

Безопасность обеспечивается посредством системы видеонаблюдения. Кроме того, у каждого пассажира есть возможность зарядки гаджета от usb-розеток, расположенных под креслами.

Прибывшие в августе поезда прошли тестирование и в ближайшие дни выйдут на маршруты Красноярской агломерации.

По материалам КрасЖД

Фото: пресс-служба КрасЖД