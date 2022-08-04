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В Красноярске в часть домов Центрального района вернется горячая вода 4 августа

Главная Общество
Красноярск
15:20 4 Августа 2022
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В Красноярске в четверг, 4 августа, в некоторые дома жителей Центрального района может досрочно вернуться горячая вода. Как отмечают коммунальщики, они завершили испытания в районе стрелки и заполнили тепловые сети ТЭЦ-1. Включение горячего водоснабжения стало возможным за счет системы трубопроводов, которую построили в минувшем году.

Отметим, что досрочное возвращение воды возможно в том случае, если микрорайон можно запитать от альтернативного теплоисточника, а также на тепловых сетях нет повреждений. Ознакомиться с адресами домов, в которые вернется сегодня горячая вода, можно, перейдя по ссылке.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости

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