В Красноярске в часть домов Центрального района вернется горячая вода 4 августа

В Красноярске в четверг, 4 августа, в некоторые дома жителей Центрального района может досрочно вернуться горячая вода. Как отмечают коммунальщики, они завершили испытания в районе стрелки и заполнили тепловые сети ТЭЦ-1. Включение горячего водоснабжения стало возможным за счет системы трубопроводов, которую построили в минувшем году.

Отметим, что досрочное возвращение воды возможно в том случае, если микрорайон можно запитать от альтернативного теплоисточника, а также на тепловых сетях нет повреждений. Ознакомиться с адресами домов, в которые вернется сегодня горячая вода, можно, перейдя по ссылке.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости