Красноярская железная дорога завершила реконструкцию 2 тяговых подстанций на участке Междуреченск – Тайшет

На южном ходу КрасЖД Междуреченск – Тайшет завершилась масштабная реконструкция тяговых подстанций Саянская и Крупская (Рыбинский и Минусинский районы Красноярского края).

Обновление энергообъектов – часть программы по увеличению пропускных и провозных способностей линии, соединяющей Западную и Восточную Сибирь.

В ходе модернизации на Саянской и Крупской установлено новое электротехническое оборудование полностью отечественного производства, созданы условия для комфортной работы персонала.

Тяговая подстанция Саянская практически построена заново, в соответствии с современными требованиями и стандартами. Она оснащена мощными автотрансформаторами, устройствами микропроцессорной защиты и средствами диспетчерского управления. После реконструкции появилась возможность управлять ею дистанционно.

Усиление системы энергоснабжения на линии Междуреченск – Тайшет ведется одновременно со строительством вторых главных путей на однопутных перегонах.

«Все это в комплексе позволяет нам наращивать пропускные и провозные способности южного хода. В том числе за счет развития здесь тяжеловесного движения поездов массой в 7100 тонн и более в восточном направлении, а также сокращения в 2 раза межпоездного интервала. Проект имеет большое значение для Красноярского края, Хакасии, Кемеровской области и других регионов, где растет спрос на грузоперевозки на Восток», – сказал начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин.

Он отметил, что Саянская является опорным энергоузлом, связывающим участок южного хода от Абакана до Тайшета с Единой энергетической системой России.

Пять классов напряжения тяговой подстанции обеспечивают надёжное энергоснабжение самых сложных перегонов железной дороги, расположенных в горах Восточного Саяна, транзит электрической энергии в Иркутскую область и электроснабжение населенных пунктов Саянского, Партизанского и Рыбинского районов Красноярского края.

Общий объём инвестиций ОАО «РЖД» в реконструкцию подстанций Саянская и Крупская составил 1,7 млрд руб. Работы осуществлялись поэтапно в сжатые сроки.

Напомним, в настоящее время в рамках программы модернизации линии Междуреченск –Тайшет ведется техническое перевооружение еще 6 подстанций – Кравченко, Мана, Крол, Щетинкино, Кошурниково, Курагино. Завершить его планируется до конца 2022 года.

Фото предоставлено КрасЖД

По материалам КрасЖД