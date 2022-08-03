В Красноярском крае от мусора очистили 800 километров береговых линий

В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» в регионе продолжаются экологические акции по уборке берегов водоёмов, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Активно участвуют в уборке местные жители, волонтёры, работники организаций и предприятий.

Генеральные уборки на берегах водоёмов прошли в 39 муниципальных образованиях.

Участниками экологических десантов стали около 4 тысяч человек. В июле было очищено 800 км береговых линий.

С апреля в субботниках приняли участие более 11 000 человек. Убрано около 3 тыс. кубометров мусора.

— На сегодняшний день в регионе состоялись более 500 мероприятий по уборке берегов. С каждым месяцем мы замечаем, что число желающих сделать Красноярский край чище — увеличивается. Наводить порядок и содержать в чистоте берега нам помогают жители, представители предприятий и организаций. Спасибо всем за отзывчивость и бережное отношение к природе! — рассказал Игорь Варфоломеев, первый заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Напомним, заявки для участия в экологических десантах на данный момент подали 52 муниципальных образования, запланированы 526 мероприятий по уборке мусора с берегов. Очистят прибрежные зоны 300 водоёмов.

Такие экологические акции проходят в регионе ежегодно.

Фото: © пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края