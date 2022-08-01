В Уярском районе разыскивают сбившего 11-летнюю девочку водителя

Вечером 31 июля на ул. Интернациональная водитель, предположительно автомобиля белого цвета ВАЗ, ехал в сторону ул. Гоголя. Совершая обгон, водитель сбил девочку, ехавшую по левой обочине на велосипеде в попутном направлении.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю, в результате девочка упала в кювет и получила телесные повреждения. При этом водитель автомобиля не остановился.

Ребёнка обнаружил водитель проезжающего автомобиля около 01:00. Её госпитализировали.

Очевидцев произошедшего просят сообщить о любой имеющейся информации в дежурную часть по номеру телефона: 8 (39146) 25-2-01.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович