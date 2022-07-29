КрасЖД ведёт реконструкцию 8 тяговых подстанций на участке Восточного полигона Междуреченск – Тайшет

КрасЖД модернизирует 8 тяговых подстанций на южном ходу Междуреченск – Тайшет, с которого начинается Восточный полигон железных дорог России.

Междуреченск – Тайшет – транзитная линия, соединяющая Западную и Восточную Сибирь. Она обеспечивает транспортную доступность крупных промышленных кластеров юга Красноярского края и Хакасии.

В настоящее время установка новых трансформаторов идет на энергообъектах, расположенных на станциях Кравченко, Мана, Крол, Щетинкино, Кошурниково, Курагино.

Еще на двух подстанциях – Саянской и Крупской – выполнен монтаж нового электротехнического оборудования, завершаются пусконаладочные работы и благоустройство территорий.

Ввод в эксплуатацию реконструированных энергообъектов позволит в 2 раза сократить интервал попутного следования поездов на южном ходу, создаст условия для наращивания тяжеловесного движения.

Усиление системы электроснабжения ведется одновременно со строительством новых вторых главных путей на однопутных перегонах участка Междуреченск – Тайшет.

Все это в комплексе повышает пропускную и провозную способность линии, которая максимально задействована в грузовых перевозках в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока.

Отметим, что реконструкция энергообъектов увязана со строительством второй воздушной трассы 220 кВ Минусинская – Саянская – Камала в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Современные подстанции будут осуществлять транзит электроэнергии с этой трассы и снабжать электричеством населённые пункты в Рыбинском, Партизанском, Курагинском и Манском районах Красноярского края.

А самая мощная подстанция – Саянская – возьмет на себя дополнительную функцию по его транспортировке в города и посёлки Иркутской области.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД