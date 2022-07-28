В Красноярске презентовали проект реконструкции Центрального парка

В Красноярске состоялась презентация проекта реконструкции Центрального парка им. Горького.

Итак, скоро в парке стартует масштабная реконструкция. РУСАЛ вложит в восстановление парка около 1 млрд рублей. Это не первый проект по комплексному развитию общественных пространств, который компания реализует в Красноярске.

— Центральный парк – общее достояние города, ценный объект, которому 200 лет. К сожалению, он сейчас находится в плачевном состоянии. Большое спасибо компании РУСАЛ, которая поддержала наше стремление сделать парк современным и красивым, - говорит Вадим Войцеховский, руководитель администрации Центрального района.

Подробно о проекте рассказал Александр Порошкин, ген директор МАП и продемонстрировал презентационный ролик.

Реконструировать парк предполагается в 4 этапа. Для того, чтобы он стал круглогодичным, потребуется проложить новые коммуникации, обеспечить тепло- и энергоснабжение. Появится новая трансформаторная подстанция и надёжное электричество.

Отметим, что Центральный парк - достопримечательное место, поэтому там максимально сохранят имеющиеся и даже воссоздадут когда-то существовавшие здесь исторически ценные объекты, отремонтируют историческую решетку парка. Исторические постройки, в частности, ажурное здание клуба вольного пожарного общества, русской беседки, воссоздадут.

Важно, что к имеющемуся в парке озеленению отнесутся бережно.

— Мы сделали так, что объём озеленения станет больше, - сказал Александр Порошкин. - Обустроят 20 000 м2 газона, высадят 8 000 кустарников, 20 000 многолетников. Процент озеленённости парка составит 76 %, против нынешних 66 %. В парке появится второй и третий уровни зелени, а на газонах можно будет загорать.

Аттракционы будут частично обновляться, но в целом функционально они все остаются. Кроме этого, появятся новые бесплатные детские площадки для детей и новое колесо обозрения, которое будет круглогодичным с кондиционированием и антиаварийной системой.

Также в парке запланирован сухой фонтан — это когда струи идут из земли и между ними можно пробегать, что очень понравится ребятишкам, ведь старый фонтан не обслуживается, на него нет документации.

Появятся дополнительные скамейки, беседки, обновят тротуары, дорожки. Дети там смогут кататься на самокатах. Построят новые фуд-корты, ведь сейчас они без канализации, выглядят не презентабельно и эксплуатируются, нанося экологический вред деревьям.

Кстати, уже в этом году можно будет увидеть первые результаты реконструкции. Так как благоустройство будет поэтапным, полностью парк закрывать не станут.

Реконструкцию завершат к 2025 году. После воплощения всех задумок на месте обветшавшего Центрального парка появится современная благоустроенная территория.