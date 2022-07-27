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Использование калькулятора КАСКО для подсчёта страховки

Главная Общество
Красноярск
09:56 27 Июля 2022
страхование, автомобиль, авто, сервис, услуги, банк
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Качественное страховое обслуживание предоставляет возможность не обращать внимания на различные риски относительно вашего автомобиля. Точнее говоря, полная беззаботность была бы здесь чрезмерной, но, по крайней мере, есть возможность иметь уверенность в том, что всегда есть финансовая помощь, которая позволяет автомобиль восстановить. Для того чтобы получить оптимальные выплаты, целесообразнее всего тщательно подсчитать возможные риски. В частности, использовать калькулятор каско, который позволяет понять, сколько именно вам нужно выплачивать взносов. Использование этого инструмента не представляется особенно трудным. Тинькофф обеспечивает такую возможность.

Считаем риски

Итак, автомобиль может иметь ряд основных страховых ситуаций. Какие-то являются более возможными, другие - менее. Безусловно, такие вероятности также обуславливаются условиями эксплуатации и стилем вождения. К примеру, вполне очевидно, что в регионе с трудными погодными условиями, следует, прежде всего, предусмотреть эти риски, а в регионе с наибольшим процентом угонов - другие.

В целом, страховщики выделяют ряд основном категорий для подсчёта. Первой категорией являются различные варианты ущерба:

  • пожар или удар молнии;
  • механические повреждения;
  • дорожно транспортное происшествие;
  • противоправные действия.

В общем, речь идёт о возможности повреждения авто, которые требуется устранить. Нужно отметить, что страховка от Тинькофф перекрывает не только эти затраты, но и дополнительные, к примеру, когда вам требуется вызвать транспорт для вывоза авто после ДТП, консультанты Тинькофф занимаются этим, а после возмещают стоимость услуги.

Следующий вариант - хищение или угон автомобиля. Здесь финансовая помощь предоставляется в ситуации:

  • кражи;
  • грабежа;
  • угона или разбоя.

Вне зависимости от варианта, вы получите страховое возмещение. Поэтому не следует особенно беспокоиться. Хотя, понятное дело, такие ситуации навряд ли могут не беспокоить.

Тотал или полная гибель

Такой вариант рассматривается, когда стоимость ремонта личного транспорта составляет более 65 процентов от страховой суммы. Как правило, страховая сумма примерно равна стоимости авто. В таких ситуациях чаще всего владелец авто оставляет остатки транспорта страховщикам и получает полное возмещение, то есть страховая сумма в полном объеме выплачивается для возможности приобрести новый транспорт.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
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