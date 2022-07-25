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Дорожный ремонт на Волжской стартует в Красноярске в начале августа

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Красноярск
16:01 25 Июля 2022
благоустройство, город, красноярск, администрация
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В Красноярске в летний период проходит разгар работ по благоустройству города. Одним из важных направлений является ремонт дорог. Как заявили в мэрии, в ближайшее время состоится заключение контракта с ООО «Промстрой». Компания выступит в качестве подрядной организации при ремонте дороги на улице Волжская.

Старт ремонтных работ запланирован на начало августа. Специалисты должны будут провести восстановление дорожного покрытия, обновить остановки, тротуар, бортовые камни. Также будет расширена проезжая часть до четырех полос. Комплекс работ предполагает установку ливневок и дождеприемных колодцев, что решит проблему с водой на дороге. В общей сложности ремонт будет проведен на 1,78 км улицы – от Мичурина до Аральской. Стоимость контракта составляет более 139 млн рублей.

Фото: © Администрация города Красноярска

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