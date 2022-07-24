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Футболисты «Енисея» обыграли в Красноярске казанский «Рубин»

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Красноярск
19:44 24 Июля 2022
город, красноярск, футбол, енисей
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В Красноярске в воскресенье, 24 июля, в футбол-арене «Енисей» прошел матч 2-го тура Первой лиги. ФК «Енисей» в родных пенатах принимал казанский «Рубин». Игра завершилась победой «красноярских львов» со счетом 3:2.

Первый гол в матче был забит на 17-й минуте игроком «Енисея» Вячеславом Бардыбахиным. Удвоила преимущество красноярская команда спустя 10 минут, благодаря мячу хавбека Никиты Глушкова. Однако на 32-й минуте игрок «Рубина» Солтмурад Бакаев отыграл один мяч. Во втором тайме команда Леонида Слуцкого бросилась вперед, чтобы отыграть один мяч и на 55-й минуте хавбек «Рубина» Дмитрий Кабутов сделал счет 2:2. Футболистов «Енисея» такое положение деля явно не устраивало и на 66-й минуте полузащитник Евгений Воронин забил третий мяч, который оказался победным.

Таким образом «Енисей» после двух игр занимает 1-е место в турнирной таблице и имеет в своем распоряжении 4 очка. Свой следующий матч «Енисей» сыграет против «Алании» 31 июля.

Фото: © vk.com/fcenisey

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