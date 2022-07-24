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В Красноярске утром на Урицкого произошла драка

Главная Общество
Красноярск
13:15 24 Июля 2022
драка, красноярск, полиция, город
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В Красноярске в воскресенье, 24 июля, в утреннее время на улице Урицкого произошла драка. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Бал дебютанток». На кадрах отчетливо видно, как упавшего на землю мужчину избивает другой человек. Стоящие рядом очевидцы сначала наблюдают за происходящим и потом пытаются оттеснить наносящего удары мужчину. Отметим, что все происходит около 7 часов утра прямо на проезжей части.

Как заявили корреспонденту Sibnovosti в полиции, информация о данном инциденте была передана очевидцами в правоохранительные органы. На данный момент полицейские проводят проверку и выясняют детали произошедшего.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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