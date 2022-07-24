В Красноярске утром на Урицкого произошла драка

В Красноярске в воскресенье, 24 июля, в утреннее время на улице Урицкого произошла драка. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Бал дебютанток». На кадрах отчетливо видно, как упавшего на землю мужчину избивает другой человек. Стоящие рядом очевидцы сначала наблюдают за происходящим и потом пытаются оттеснить наносящего удары мужчину. Отметим, что все происходит около 7 часов утра прямо на проезжей части.

Как заявили корреспонденту Sibnovosti в полиции, информация о данном инциденте была передана очевидцами в правоохранительные органы. На данный момент полицейские проводят проверку и выясняют детали произошедшего.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости