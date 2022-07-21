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В Красноярском крае появилось отделение федерации спортивных нард

Главная Общество
Красноярск
19:00 21 Июля 2022
красноярск, спорт
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В Красноярском крае займутся развитием спортивных нард. Эту настольную игру признали официальным видом спорта в апреле 2022 года. Возглавил Федерацию спортивных нард России Кирилл Игнатьев. Президентом краевого отделения стал чемпион России по спортивным нардам Олег Хомяков.

«Отделения федерации появятся почти в 40 регионах нашей страны. Многие жители Красноярска увлечены этой игрой. Поэтому мы готовы развивать это направление в нашем регионе. На сегодняшний день спортивными нардами занимается около 80 красноярцев», — говорит Олег Хомяков.

Первый в России официальный чемпионат по нардам состоялся в Краснодаре в мае этого года. 31 июля пройдёт открытый чемпионат Красноярского края, куда приедут спортсмены и из соседних регионов.

Фото: © krskstate.ru

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